SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 01.08.2026: Hunde streicheln
12 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Patrick wird versehentlich in den Zwinger gesteckt, weil er sich wie ein Wurm verhält. Bevor er jedoch freigelassen werden kann, muss SpongeBob ihm notgedrungen beibringen, sich wie ein angemessener Wurm tadellos zu verhalten.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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