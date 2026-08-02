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SpongeBob Schwammkopf

Die falsche Zahnfee

NickelodeonFolge vom 02.08.2026
Die falsche Zahnfee

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 02.08.2026: Die falsche Zahnfee

12 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6

SpongeBob und Patrick verwechseln einen Einbrecher mit der Zahnfee.

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