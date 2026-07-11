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SpongeBob Schwammkopf

Die Fantasie-Kiste

NickelodeonFolge vom 11.07.2026
Die Fantasie-Kiste

Die Fantasie-KisteJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 11.07.2026: Die Fantasie-Kiste

12 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 6

Thaddäus macht eine Reise in der Fantasie-Kiste und muss sich auf SpongeBobs und Patricks Kreativität verlassen, um wieder herauszukommen.

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