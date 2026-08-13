Tango-Revanche / Frühstück in der Krossen KrabbeJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 13.08.2026: Tango-Revanche / Frühstück in der Krossen Krabbe
22 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6
Plankton und Karen nehmen gemeinsam Tanzstunden und werden schnell die Besten im Kurs. SpongeBob findet ein Zauberbuch, welches für reichlich Chaos sorgt. Denn er nutzt dieses, um in der Küche der Krossen Krabbe verschiedenes zu kochen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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