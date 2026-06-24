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SpongeBob Schwammkopf

Zuckersüßer Plankton

NickelodeonFolge vom 24.06.2026
Zuckersüßer Plankton

Zuckersüßer PlanktonJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 24.06.2026: Zuckersüßer Plankton

12 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 6

Plankton gewinnt einen Süßestes-Baby-Wettbewerb und wird das Gesicht einer Babybreimarke.

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