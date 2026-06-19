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SpongeBob Schwammkopf

Karens Kaffeeklatsch

NickelodeonFolge vom 19.06.2026
Karens Kaffeeklatsch

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 19.06.2026: Karens Kaffeeklatsch

12 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 6

Als Karen eine Party für all ihre Computerfreunde veranstaltet, wird Plankton paranoid und glaubt, dass sie und ihre Gäste schlecht über ihn reden. Um Gewissheit zu erlangen, schleicht sich Plankton als Computer getarnt auf die Party, doch seine Tarnung wird schnell von Karen durchschaut - die die Gelegenheit nutzt, um ihm eine Lektion zu erteilen.

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