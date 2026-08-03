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SpongeBob Schwammkopf

Eine gute Idee

NickelodeonFolge vom 03.08.2026
Eine gute Idee

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 03.08.2026: Eine gute Idee

12 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6

Mr. Krabs überlegt, wie er den Umsatz der Krossen Krabbe ankurbeln kann. SpongeBob schlägt vor, bunte Krabben-Pizzen zu verkaufen, doch sein Chef will davon nichts wissen. Kurzerhand eröffnen die beiden Freunde ihren eigenen Stand - mit Erfolg.

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