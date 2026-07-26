Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Das Tentakel-Paradies

NickelodeonFolge vom 26.07.2026
Das Tentakel-Paradies

Das Tentakel-ParadiesJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 26.07.2026: Das Tentakel-Paradies

12 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6

Genervt von SpongeBob und Patrick hat Thaddäus beschlossen, Bikini Bottom zu verlassen. Doch schon kurz darauf bereut er seine Entscheidung. Ohne die beiden langweilt sich Thaddäus zu Tode und kehrt schließlich reumütig zurück.

Alle verfügbaren Folgen