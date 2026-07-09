SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 09.07.2026: Der Schrecken der Straße
12 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 6
Nachdem SpongeBob erneut durch die Fahrprüfung gefallen ist, will er es noch einmal versuchen. Seine genervte Fahrlehrerin will ihn endlich loswerden und ändert den Test daher etwas ab. Doch nach der Prüfung ist der Schwamm auf sich alleine gestellt.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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