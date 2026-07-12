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SpongeBob Schwammkopf

Zu Wasser und zu Land

NickelodeonFolge vom 12.07.2026
Zu Wasser und zu Land

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 12.07.2026: Zu Wasser und zu Land

12 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 6

Sandy und SpongeBob treten in einem Wettkampf gegeneinander an. SpongeBob hat natürlich den Heimvorteil und liegt vorne. Da geht auch noch Sandys Anzug kaputt. Sie fordert Revanche. Der nächste Wettkampf soll aber an Land stattfinden.

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