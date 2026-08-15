SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 15.08.2026: Geisterfahrer
16 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
SpongeBob, Patrick und Thaddäus werden vom "Fliegenden Holländer" entführt und zu Sklaven gemacht. Sie sollen für den Rest ihres Lebens auf dem Schiff arbeiten, doch die drei gehen dem legendären Seefahrer schon bald auf die Nerven.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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