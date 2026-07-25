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SpongeBob Schwammkopf

Die Geheim-Schachtel

NickelodeonFolge vom 25.07.2026
Die Geheim-Schachtel

Die Geheim-SchachtelJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 25.07.2026: Die Geheim-Schachtel

12 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6

Patrick hat eine Kiste. Aber er will SpongeBob nicht verraten, was sich darin befindet. Den neugierigen SpongeBob treibt das beinahe in den Wahnsinn. Er bricht bei Patrick ein, um herauszufinden, was er in der Kiste versteckt.

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