SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 25.07.2026: Die Geheim-Schachtel
12 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6
Patrick hat eine Kiste. Aber er will SpongeBob nicht verraten, was sich darin befindet. Den neugierigen SpongeBob treibt das beinahe in den Wahnsinn. Er bricht bei Patrick ein, um herauszufinden, was er in der Kiste versteckt.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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