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SpongeBob Schwammkopf

Der Aufsatz

NickelodeonFolge vom 13.08.2026
Der Aufsatz

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 13.08.2026: Der Aufsatz

12 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6

SpongeBob vertrödelt absichtlich seine Zeit, damit er seinen Aufsatz nicht schreiben muss. Dadurch gerät er jedoch in immer größere Zeitnot. Er soll etwas darüber schreiben, was man alles an einer Ampel zu unterlassen hat.

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