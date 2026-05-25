Club Spongebob / Der SeepferdeflüstererJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 25.05.2026: Club Spongebob / Der Seepferdeflüsterer
23 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 6
SpongeBob und Patrick sind Mitglieder in einem Club, in den Thaddäus trotz gegenteiliger Beteuerungen auch `rein will. Nach erfolgter Aufnahmezeremonie will er aber nichts wie ganz schnell wieder `raus, was dazu führt, dass man sich im unwegsamen Urwald wieder findet. Für Thaddäus kommt verschärfend hinzu, dass sich Sponge und Pat voll und ganz der Weisheit der magischen Muschelschale unterwerfen, eines sprechenden Kinderspielzeugs. Und so sehr sich Thaddäus auch dagegen wehrt - die Magische Muschel hat immer recht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11, Season 11-12, Season 12-16: Nickelodeon & © Season 1, Season 1-3, Season 5-7, Season 12-13: MTV & © Season 1-2: Comedy Central