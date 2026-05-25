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SpongeBob Schwammkopf

Club Spongebob / Der Seepferdeflüsterer

NickelodeonFolge vom 25.05.2026
Club Spongebob / Der Seepferdeflüsterer

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 25.05.2026: Club Spongebob / Der Seepferdeflüsterer

23 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 6

SpongeBob und Patrick sind Mitglieder in einem Club, in den Thaddäus trotz gegenteiliger Beteuerungen auch `rein will. Nach erfolgter Aufnahmezeremonie will er aber nichts wie ganz schnell wieder `raus, was dazu führt, dass man sich im unwegsamen Urwald wieder findet. Für Thaddäus kommt verschärfend hinzu, dass sich Sponge und Pat voll und ganz der Weisheit der magischen Muschelschale unterwerfen, eines sprechenden Kinderspielzeugs. Und so sehr sich Thaddäus auch dagegen wehrt - die Magische Muschel hat immer recht.

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