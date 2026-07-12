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SpongeBob Schwammkopf

Der Seepferdeflüsterer

NickelodeonFolge vom 12.07.2026
Der Seepferdeflüsterer

Der SeepferdeflüstererJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 12.07.2026: Der Seepferdeflüsterer

12 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 6

SpongeBob lernt ein Seepferd kennen und die beiden werden beste Freunde. Doch der Appetit des Vierbeiners wird schnell zum Problem.

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