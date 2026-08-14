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SpongeBob Schwammkopf

Nur einen Bissen / Der Schlägertyp

NickelodeonFolge vom 14.08.2026
Nur einen Bissen / Der Schlägertyp

Nur einen Bissen / Der SchlägertypJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 14.08.2026: Nur einen Bissen / Der Schlägertyp

22 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6

SpongeBob ist besessen davon, Thaddäus zu überzeugen, endlich einen Krabbenburger zu probieren. // Der neue Schulbully Fred die Flunder droht SpongeBob, dass er ihn nach der Schule verprügeln wird.

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