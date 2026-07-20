Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Der Schrumpf-Tag / Gefängnistrafe

NickelodeonFolge vom 20.07.2026
Der Schrumpf-Tag / Gefängnistrafe

Der Schrumpf-Tag / GefängnistrafeJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 20.07.2026: Der Schrumpf-Tag / Gefängnistrafe

22 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6

SpongeBob kriegt den Gürtel von Meerjungfraumann zu fassen, und schrumpft versehentlich ganz Bikini Bottom. // Mrs. Puff nimmt die Schuld für einen Unfall, den SpongeBob verursacht hat, auf sich, und geht ins Gefängnis.

Alle verfügbaren Folgen