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SpongeBob Schwammkopf

Der Fernsehstar

NickelodeonFolge vom 17.07.2026
Der Fernsehstar

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 17.07.2026: Der Fernsehstar

12 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 6

SpongeBob hat eine kleine Rolle im Werbespot von Mr. Krabs bekommen und fühlt sich wie ein Star. Kurzerhand kündigt er seinen Job in der Krossen Krabbe, um fortan sein Geld als Entertainer zu verdienen. Sein Plan geht jedoch schief.

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