SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 17.07.2026: Der Fernsehstar
12 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 6
SpongeBob hat eine kleine Rolle im Werbespot von Mr. Krabs bekommen und fühlt sich wie ein Star. Kurzerhand kündigt er seinen Job in der Krossen Krabbe, um fortan sein Geld als Entertainer zu verdienen. Sein Plan geht jedoch schief.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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