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SpongeBob Schwammkopf

Harte Schale, weicher Kern

NickelodeonFolge vom 16.06.2026
Harte Schale, weicher Kern

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 16.06.2026: Harte Schale, weicher Kern

12 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 6

Mr. Krabs freut sich auf ein Wiedersehen mit seinen alten Seefahrer-Kumpels. Doch ausgerechnet jetzt meldet sich sein gepanzerter Krabbenkörper: Mr. Krabs steht kurz vor der nächsten Häutung. Die Jahre als Besitzer eines Fastfood-Restaurants haben ihre Spuren hinterlassen, und vor allem um die Taille herum wird's langsam eng. Obwohl er nun nackt und schutzlos ist, kann er es sich unmöglich leisten, bei seinen Kumpels abzusagen. Also bittet er SpongeBob, in seinen alten Panzer zu schlüpfen, um an seiner statt bei dem Treffen zu erscheinen.

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