SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 26.06.2026: Geisterstunde
12 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 6
Der Fliegende Holländer gehört zu den berühmtesten Gespenstern der Welt. Er zieht bei SpongeBob ein und erschreckt ihn ständig. Doch irgendwann erschreckt SpongeBob sich nicht mehr vor ihm. Der Fliegende Holländer ist bestürzt.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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