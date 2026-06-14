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SpongeBob Schwammkopf

Der Sechzehnte Geburtstag

NickelodeonFolge vom 14.06.2026
Der Sechzehnte Geburtstag

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 14.06.2026: Der Sechzehnte Geburtstag

12 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 6

Mr. Krabs möchte seiner Tochter den schönsten Geburtstag aller Zeiten bescheren. SpongeBob bekommt die Aufgabe, heimlich herauszufinden, was das perfekte Geschenk für sie wäre. Und: SpongeBob wird auf die Karate-Insel zu einem Turnier eingeladen.

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