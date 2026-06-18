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SpongeBob Schwammkopf

Schneckenwahnsinn

NickelodeonFolge vom 18.06.2026
Schneckenwahnsinn

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 18.06.2026: Schneckenwahnsinn

12 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 6

SpongeBobs Hausschnecke Gary ist in letzter Zeit etwas zu beißfreudig - und als erster bekommt das Thaddäus zu spüren. Fortan ist der Tintenfisch davon überzeugt, dass Gary mit seinem Biss eine furchtbare Schneckenkrankheit überträgt und hetzt die anderen Meeresbewohner gegen ihn auf. Das gipfelt in einer furiosen Verfolgungsjagd.

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