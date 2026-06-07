SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 07.06.2026: Patricia
12 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 6
Patrick sieht an einem Reisebüro einen Werbespruch und versteht den völlig falsch. Er denkt nun, er solle komplett aus Bikini Bottom verschwinden. SpongeBob versucht, seinem Freund das auszureden und schmiedet einen Plan, damit Patrick bleibt.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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