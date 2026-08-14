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SpongeBob Schwammkopf

Schöner neuer Abfalleimer

NickelodeonFolge vom 14.08.2026
Schöner neuer Abfalleimer

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 14.08.2026: Schöner neuer Abfalleimer

12 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6

Plankton möchte seinen Abfalleimer renovieren. Er fragt SpongeBob und Patrick um Hilfe, die sogleich motiviert den Pinsel schwingen. Als Thaddäus die beiden sieht, ist er direkt mit an Bord. Plankton heckt derweil einen heimtückischen Plan aus.

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