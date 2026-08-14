SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 14.08.2026: Schöner neuer Abfalleimer
12 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6
Plankton möchte seinen Abfalleimer renovieren. Er fragt SpongeBob und Patrick um Hilfe, die sogleich motiviert den Pinsel schwingen. Als Thaddäus die beiden sieht, ist er direkt mit an Bord. Plankton heckt derweil einen heimtückischen Plan aus.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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