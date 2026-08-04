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SpongeBob Schwammkopf

Das Gaga-Gas

NickelodeonFolge vom 04.08.2026
Das Gaga-Gas

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 04.08.2026: Das Gaga-Gas

12 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6

Plankton hat ein Gas entwickelt, das aus Erwachsenen Babys macht. Damit will er endlich an die Krabbenburger-Geheimformel kommen.

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