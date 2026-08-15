SpongeBobs atlantisches AbenteuerJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 15.08.2026: SpongeBobs atlantisches Abenteuer
40 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
SpongeBob und Patrick finden zufällig einen Teil eines antiken Amuletts. Es stellt sich heraus, dass dieser Fund den Weg ins Sagen umwobene Atlantis öffnet. So machen sich SpongeBob und alle seine Freunde auf den Weg in ein buntes bis bizarres Abenteuer...
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: MTV Germany & © Season 1: Comedy Central