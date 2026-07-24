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SpongeBob Schwammkopf

Fluch der Schönheit

NickelodeonFolge vom 24.07.2026
Fluch der Schönheit

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 24.07.2026: Fluch der Schönheit

11 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 6

Thaddäus wird durch eine Operation plötzlich wunderschön. Doch das hat nicht nur positive Folgen.

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