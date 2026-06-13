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SpongeBob Schwammkopf

Sonnengebleicht

NickelodeonFolge vom 13.06.2026
Sonnengebleicht

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 13.06.2026: Sonnengebleicht

12 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 6

Gegenüber dem sonnengebräunten Rocky Mammalton stehen SpongeBob und Patrick nicht gut da. Er ist ein Held der Goo-Lagune. Die beiden ergreifen radikale Maßnahmen, um etwas an ihrem Teint zu ändern, was nichts Gutes verheißt.

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