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SpongeBob Schwammkopf

Liebe Wikinger

NickelodeonFolge vom 02.07.2026
Liebe Wikinger

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 02.07.2026: Liebe Wikinger

12 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 6

SpongeBob lädt die Wikinger in die Krosse Krabbe ein, damit er alles über dieses sagenumwobene Volk lernen kann.

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