Liebe Wikinger / Schulschwänzer (Toiletten-Pause)Jetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 19.08.2026: Liebe Wikinger / Schulschwänzer (Toiletten-Pause)
22 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
SpongeBob lädt die Wikinger in die Krosse Krabbe ein, damit er alles über dieses sagenumwobene Volk lernen kann. // Patrick und SpongeBob schwänzen gaaanz kurz die Bootsfahrschule - aber es wird länger als gedacht.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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