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SpongeBob Schwammkopf

Wurmwelpen

NickelodeonFolge vom 08.07.2026
Wurmwelpen

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 08.07.2026: Wurmwelpen

12 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 6

SpongeBob nimmt einen herrenlosen Wurm auf. Doch Wurm und Schnecke sind wie Hund und Katze.

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