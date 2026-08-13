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SpongeBob Schwammkopf

Ich liebe tanzen

NickelodeonFolge vom 13.08.2026
Ich liebe tanzen

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 13.08.2026: Ich liebe tanzen

12 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6

Der talentierte Hobbytänzer SpongeBob fällt einer Agentin auf, die ihn prompt zu einem Vortanzen einlädt.

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