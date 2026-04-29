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SpongeBob Schwammkopf

Die kratzbürstige Seite

NickelodeonFolge vom 29.04.2026
Die kratzbürstige Seite

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 29.04.2026: Die kratzbürstige Seite

12 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6

SpongeBob kann sich einfach nicht durchsetzen und ist deswegen unglücklich. Gary will Abhilfe schaffen und besorgt ihm eine Scheuerschwammfläche.

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