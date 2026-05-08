Verunfallt / SchwabbelburgerJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 08.05.2026: Verunfallt / Schwabbelburger
Thaddäus wird während eines Nickerchens im Lager der krossen Krabbe unter einem Regal begraben und erzählt nun einiges über Arbeitsunfälle und verstauchte Knöchel. Seine Drohungen, den Unfall der Obersten Werktätigen-Sicherheitsbehörde O.W.S. zu melden, sind erstklassiges Erpressungsmaterial gegenüber Mr. Krabs – aber wie lange wird er damit durchkommen? // Einmal mehr liegen sich Mr. Krabs und Plankton wegen der Krabbenburger-Geheimformel in den Haaren, als plötzlich eine neue Burgerbude an der Straße steht: Die „Schlappenburger“ (2., 3. s.u.) werden zum Riesenerfolg und lassen unsere Streithähne nun wetteifern, wer als erstes das Rezept für diese Burger entwenden kann. SpongeBob wiederum ermahnt die beiden unermüdlich zur Kooperation – letztlich mit Erfolg, auch wenn er sich darüber kaum freuen kann...