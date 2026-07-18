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SpongeBob Schwammkopf

Der Planet der Quallen

NickelodeonFolge vom 18.07.2026
Der Planet der Quallen

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 18.07.2026: Der Planet der Quallen

12 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 6

Der Meeresschwamm SpongeBob lebt unter Wasser in der Stadt Bikini Bottom. Sein bester Freund ist Patrick, der Seestern. Als Haustier hält er sich eine Schnecke namens Gary, die sogar miauen kann. Gemeinsam erleben sie lustige Abenteuer.

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