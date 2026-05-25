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SpongeBob Schwammkopf

Kleines geheimes Buch

NickelodeonFolge vom 25.05.2026
Kleines geheimes Buch

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 25.05.2026: Kleines geheimes Buch

12 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 6

Thaddäus fragt sich, was SpongeBob dauernd mit diesem Buch anstellt und will es herausfinden. Als er es endlich in den Händen hält, stellt er fest, dass es sich um sein Tagebuch handelt. Er fängt an, es zu lesen, und erzählt allen davon.

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