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SpongeBob Schwammkopf

Patrick! Das Spiel

NickelodeonFolge vom 07.06.2026
Patrick! Das Spiel

Patrick! Das SpielJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 07.06.2026: Patrick! Das Spiel

12 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 6

Patrick, der Erfinder eines neuen Brettspiels, bittet SpongeBob, Sandy und Thaddäus um Teilnahme an seinem Spielabend. Die eingeladenen Freund:innen sind neugierig auf Patricks Kreation und freuen sich auf einen unterhaltsamen Abend. Das selbst erfundene Spiel verspricht eine spannende Herausforderung für die Gruppe zu werden.

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