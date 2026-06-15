SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 15.06.2026: Sandys Eicheldrama
12 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 6
Sandys Baum muss für ihre Gier büßen, als sie eine neue Essenssensation auf Basis der Eicheln kreiiert. Anonym platzierte Nachrichten sorgen in der Krossen Krabbe für Ärger auf dem neuen Anschlagbrett.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 5-7, Season 11-12: MTV & © Season 1: Comedy Central