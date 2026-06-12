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SpongeBob Schwammkopf

Schiffbruch mit Burger

NickelodeonFolge vom 12.06.2026
Schiffbruch mit Burger

Schiffbruch mit BurgerJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 12.06.2026: Schiffbruch mit Burger

12 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 6

Um die Food-Messe zu erreiechen, muss sich die Krosse Crew zunächst in der Wildnis durchschlagen.

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