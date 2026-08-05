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SpongeBob Schwammkopf

Auf den Zahn gefühlt

NickelodeonFolge vom 05.08.2026
Auf den Zahn gefühlt

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 05.08.2026: Auf den Zahn gefühlt

12 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6

SpongeBob und Patrick sind auf einem Jahrmarkt, als Patrick heftige Zahnschmerzen bekommt. Sie gehen zum Zahnarzt. Es stellt sich heraus, dass Patricks letzter Milchzahn entfernt werden muss. Doch Patrick sträubt sich dagegen.

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