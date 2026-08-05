SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 05.08.2026: Auf den Zahn gefühlt
12 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
SpongeBob und Patrick sind auf einem Jahrmarkt, als Patrick heftige Zahnschmerzen bekommt. Sie gehen zum Zahnarzt. Es stellt sich heraus, dass Patricks letzter Milchzahn entfernt werden muss. Doch Patrick sträubt sich dagegen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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