ORF SPORT +Folge vom 20.11.2025
F1: WM-Kampf spitzt sich in Las Vegas zu | Austria-Frauen feiern Europacup-Erfolg | St. Pölten holt ersten Punkt in der Champions League | Auslosung der WM-Playoffs | Melzer trotz frühem Davis-Cup-Aus zufrieden | Frauen-Handballteam startet mit Remis in WM-Vorbereitung | ÖSV-Team trainiert in Gurgl mit Braathen | Wolf zieht souverän ins Slopestyle-Finale ein

