Sport 20
Folge vom 08.10.2025
12 Min.Folge vom 08.10.2025
Vorschau auf WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino | FC-Barcelona-Damen demütigen FC Bayern | Sankt Pöltnerinnen fordern Atletico Madrid | Austrianerinnen verlieren Hinspiel gegen Slavia Prag | Nici Schmidhofer wird neue ORF-Ski-Co-Kommentatorin | Medvedev erreicht Viertelfinale in Shanghai | Österreicher verbessern sich bei Segel-WM vor Cagliari | LeBron James nutzt Pressekonferenz für Werbung | Florida Panthers schlagen Chicago Blackhawks
