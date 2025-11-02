Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sport 20 vom 02.11.2025

ORF SPORT + Folge vom 02.11.2025
Folge vom 02.11.2025

Salzburg baut Siegesserie gegen Ried aus | Viertelfinale im ÖFB-Cup ausgelost | Lustenau schlägt Klagenfurt ungefährdet | Frauenliga: Austria Wien feiert elften Sieg | Kraus holt Sieg beim Damen-Challenger in Kolumbien | Innsbrucker Haie schlagen Tabellenführer Ljubljana | NHL: Minnesota Wild beenden Durststrecke mit Heimsieg | Dodgers gelingt Titelverteidigung im siebten Spiel

