Sport 20 vom 05.01.2026

ORF SPORT + Folge vom 05.01.2026
13 Min.

Amorim verabschiedet sich mit klaren Worten | TSV Hartberg mit großen Zielen für das Frühjahr | Kraus gewinnt Österreicherinnen-Duell in Auckland | Polen schlagen Deutsche im United Cup | EM-Generalprobe für Österreichs Handballer | Welser und Klosterneuburgerinnen holen Basketball-Cup | NBA: Thunder verliert knapp bei den Suns | Al-Attiyah übernimmt Führung bei der Rallye Dakar

