Ski-Austria-Springer überzeugten bei Tournee | Pinkelnig und Zadrazil: Rückkehr nach Verletzung | Oberhof empfängt Biathlon-Weltcup | Austria-Wien-Trainer Helm gibt sich zuversichtlich | SV Ried nimmt das Training auf | Austria Klagenfurt kämpft mit Finanzen | Handball-Nationalteam ist auf EURO-Kurs | Kraus verliert Achtelfinale beim WTA-Turnier | Tennis: USA erreicht Semifinale beim United Cup | Rallye Dakar: Vierte Etappe bringt neue Tabellenführer

