ORF SPORT +Folge vom 09.01.2026
13 Min.Folge vom 09.01.2026

Riesentorlauf-Klassiker mit Länderduell | Grünes Licht für das Hahnenkamm-Rennen | ÖSV vergibt Olympia-Tickets im Skibergsteigen | Enttäuschende Skeleton-EM für Österreich | GAK startet Vorbereitung mit neuem Tormann | ÖFB und Ukraine vereinbaren Zusammenarbeit | Österreich feiert erste Siege bei Hallen-Hockey-EM | Handball-Team testet gegen Europameister

