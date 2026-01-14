Sport 20
Folge vom 14.01.2026: Sport 20 vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Schulterschluss in Grazer Stadiondebatte | Handballer Wolff sorgt vor EM-Auftakt für Zündstoff | Truppe sorgt für ÖSV-Erfolg in Flachau | Grasski-Ass feiert Erfolge als Trainer im Skiweltcup | Frauen-Skispringen: Vierschanzentournee kommt | Eiskunstlauf-EM: Österreich in allen Bewerben vertreten | Herzog bangt um Start bei Olympia | Flock verzichtet auf Start bei Weltcup-Finale | Rallye Dakar: Zehnte Etappe sorgt für Überraschungen | Marko über Rückzug und neue Perspektiven
