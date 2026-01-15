Sport 20
Folge vom 15.01.2026: Sport 20 vom 15.01.2026
13 Min.Folge vom 15.01.2026
Australien Open: Tagger verpasst Hauptbewerb | FIFA: Nachfrage nach WM-Tickets weiter extrem hoch | Salzburg beendet Trainingslager mit Sieg | ÖHV-Damen starten mit Sieg in Hallen-EM | Rallye Dakar: Hochspannung vor der Zielankunft | F1 startet mit Änderungen in die neue Saison | Skiweltcup: Debatte über Quotenplätze bei Olympia | Biathlon: Österreichs Herren-Staffel erneut nicht in Top Ten | Hinweis "Skeleton Weltcup: Damen aus Altenberg" | Eiskunstlauf-EM: Zandron qualifiziert sich für Kür
