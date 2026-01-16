Sport 20
Folge vom 16.01.2026: Sport 20 vom 16.01.2026
14 Min.Folge vom 16.01.2026
Nach Trainingslager: Rapid-Trainer Hoff Thorup zieht positive Bilanz | LASK nach Trainingslager in Belek zurückgekehrt | Nach Trainingslager: Rapid-Trainer Hoff Thorup zieht positive Bilanz | F1: Red Bull präsentiert neues Design für 2026 | Rallye Dakar: Brabec sichert sich Tagessieg | Hockey-EM: Erfolg gegen Deutschland | Zhangjiakou: Prevc feiert 10. Saisonerfolg | Biathlon: Gandler rettet rot-weiß-rote Ehre | Lamparter will Weltcup-Führung in Oberhof verteidigen | Johannes Aigner feiert in Saalbach 50. Weltcup-Sieg | Mentale Probleme: Allmaier kündigt Saisonende an | Hinweis "Snowboard-Weltcup" | Eiskunstlauf-EM: Izzo / Maierhofer feiern gelungenes Debüt
