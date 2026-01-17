Sport 20
Folge vom 17.01.2026: Sport 20 vom 17.01.2026
14 Min.Folge vom 17.01.2026
Karl in Topform vor Olympia | Dusek trumpft in China auf | Gelungene Olympia-Generalprobe für Freeski-Asse | Prevc dominiert in Sapporo | Slowenin Prevc dominiert Springen auf Großchance in China | Lamparter knapp Zweiter in Oberhof | Österreich startet stark bei Rodel-EM | Top-Platz für Beierl im Mono-Bewerb | Paraski-Weltcup: Aigners dominieren in Saalbach | Rallye Dakar: Benavides triumphiert mit knappem Vorsprung | NHL-Star Kasper beendet Torflaute | Eiskunstlauf-EM: Mikutina auf Platz 13
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF SPORT +